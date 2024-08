Moldavia diplomazia del Belpaese a sostegno di un progetto sociale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 19 agosto 2024) È stata inaugurata il 14 Agosto 2024 una nuova ludoteca nella scuola media inferiore di Popeasca, nel Distretto moldavo di Stefan Voda, alla presenza dell’ambasciatore d’Italia a Chi?in?u, Lorenzo Tomassoni, e di Pietro Pipi, titolare della sede dell’AICS Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di Kyïv. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma di emergenza per l’Ucraina e i paesi limitrofi, finanziato dalla Cooperazione Italiana per un totale di 46,5 milioni di euro, di cui 6,5 milioni dedicati specificamente alla Moldova. L’apertura della ludoteca, la prima di quattro, è il risultato del programma “PACE: Protezione, Accoglienza, Cultura, Educazione”, finanziato dalla Cooperazione Italiana con un contributo di 1,2 milioni di euro e implementato dall’organizzazione “Amici dei Bambini”, in collaborazione con i partner locali Demos e O.A.