Meteo | si scatenano i temporali prime del ritorno dell’anticiclone africano

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 19 agosto 2024) In avvio di settimana, molti, con rischio di nubifragi e grandinate, su molte delle nostre regioni. Poi tornerà un redivivo anticiclone. Tra oggi e domani il passaggio di un ciclone alimentato da correnti instabili in discesa dal Nord Europa provocherà non poche precipitazioni su molte regioni dell’Italia. Come capita spesso con questo genere di configurazione, l’ingresso delle correnti fresche in quota destabilizzerà l’atmosfera favorendo la formazione di piogge edapprima al Nord Est, in estensione poi martedì anche alle regioni del Sud. Visti i forti contrasti tra masse d’aria diverse non si possono escludere fenomeni estremi a livello locale, come nubifragi e grandinate in particolare sulla Romagna e sulle Marche.