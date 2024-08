Maltempo nel Chietino | grandine e vento forte causano danni e disagi

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 19 agosto 2024) Chieti - Un violento temporale, accompagnato dae raffiche di, ha colpito nel pomeriggio diverse località della provincia di Chieti, provocando numerosi. Il centralino dei vigili del fuoco è stato sommerso da centinaia di richieste di inter, soprattutto per alberi caduti e allagamenti. A Miglianico, un giovane studente irlandese in vacanza ha rischiato grosso quando un albero di acacia è caduto sulla sua auto, una Renault Clio presa a noleggio, durante una bomba d'acqua. Fortunatamente, il conducente è rimasto illeso, nonostante l'auto abbia riportato seri. Il sindaco Fabio Adezio ha lanciato l'allarme su Facebook, invitando i cittadini a prestare la massima attenzione. A Chieti città, in via Masci, un albero è crollato sui cavi della corrente elettrica, causando interruzioni ealla rete.