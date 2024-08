Josi dalla parte Della Ragione o no? Il post del sindaco su Antonio Conte

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSta raccogliendo migliaia di commenti e like ildeltifoso scritto dopo la disfatta del Napoli a Verona.Gerardoè il primo cittadino di Bacoli, comuneprovincia, alle prese da tempo con l’emergenza bradisismo. Il suo è un messaggio diretto all’allenatore degli azzurri,. “Buonasera, mister. Allora, meglio chiarirci subito. Sappiamo benissimo che lo scorso abbiamo chiuso al decimoo. “E mo’ c’amma fa’?”. (ora che dobbiamo fare, ndr). Ma lei pensa davvero che resteremo qui ad ascoltare questa litania per tutto il campionato? Lei, mister, cosa è venuto a fare? Doveva pretendere una rosa completa (o pseudo tale) prima dell’inizio del campionato. Non ci è riuscito. Doveva dare un po’ di carattere ad una squadra insolente. Indolente. Indecente. Niente. Nulla cosmico.