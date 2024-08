Il Principe Giannini compie 60 anni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 19 agosto 2024) AGI - Dopo Falcao e prima di Totti, dopo "Il Divino" e prima del "Re di Roma", c'è stato Giuseppe, il "di Roma", che ha segnato un'epoca del club giallorosso e del calcio italiano. Leader tecnico e carismatico,, che martedì 20 agosto compirà 60, si è meritato quel soprannome per la sua eleganza nel condurre il pallone, sempre a testa alta, il tutto accompagnato da un'ottima visione di gioco. Conquista la Roma, la squadra del cuore, a 16dopo essersi messo in luce nell'Almas; nonostante il debutto in Serie A a 17non scende mai in campo nella stagione successiva, quella del secondo scudetto giallorosso.