Goldengas ingaggia Tamboura e Venga Coach Petitto sogna con un roster giovane

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ci sono anche i pivot per lache ufficializza l’ingaggio di Séga, 19 anni ancora da compiere, centro che può giocare pure da ala grande di ben 205 centimetri e di Marco, altra ala-centro, classe 2003, 191 centimetri, proveniente dal Monopoli., originario del Mali, viene dalla Stamura Ancona e dunque ritrova a SenigalliaGian Marco, che lo ha allenato lo scorso anno nel capoluogo: per entrambi arrivò una salvezza inattesa, ma poi in estate la Stamura ha scelto di ripartire dalla serie C, mentresono rimasti in B Interregionale sposando la causa senigalliese. Arrivato in Europa nel 2019 dal Mali grazie a una borsa di studio, che lo ha portato inizialmente in Spagna,è stato presto notato all’interno di un torneo internazionale in Veneto ed è arrivato così in Italia.