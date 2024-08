Fuorigrotta picchia la compagna e il figlio che prova a difenderla

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 19 agosto 2024) Poi finisce in manette per droga. 53enne arrestato dai Carabinieri dopo la richiesta fatta da parte della vittima Il compagno l’ha appenata, ha bisogno di aiuto. La richiesta disperata al 112 è di una 40enne napoletana. Chiama da una stanza di un B&B in piazzale D’Annunzio, a due passi dallo stadio Maradona. Anche ildi 11 anni è ferito, hato a difendere la mamma e le ha prese. I carabinieri della stazione die della PMZ di Bagnoli arrivano in pochi istanti. Nell’androne del palazzo si lasciano guidare dalla voce di una donna, spezzata dal pianto. Sul suo volto tumefatto qualche goccia di sangue ancora fresco. Nella stanza ci sono il piccolo, anche lui in lacrime, e un 53enne di Bagnoli già noto alle forze dell’ordine. Solo una mano è bene in vista, l’altra è nascosta dietro la schiena.