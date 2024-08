È morto Mauro Gaudio addio al re del Grignolino

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 19 agosto 2024) Domenica 18 agosto ci ha lasciato, all'età di 74 anni, autentico re del. Nascere a Vignale Monferrato, figlio di Amilcare, significa avere la strada tracciata e, senza mai lamentarsi, quella via l’ha percorsa, dedicandosi anima e corpo al suo Casalese. Attento e meticoloso, dotato di una profonda preparazione scientifica,ha lavorato per il miglioramento del vitigno principe del suo territorio: il. Anche se negli ultimi anni, malato, aveva lasciato il timone alla figlia Beatrice, è sempre rimasto molto legato alle sorti del vinoche aveva tanto contribuito a democratizzare e rilanciare, soprattutto nella sua versione agile e fresca: tutta da bere. Era rimasto sempre un po’ in disparte sulla versione invecchiata del vino, sviluppatasi negli ultimi anni e chiamata Monferace.