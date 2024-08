Chi è Samuel Mbangula | l’attaccante schierato titolare in Juventus-Como da Thiago Motta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024)sorprende tutti a poche decine di minuti dal via alla sfida tra, debutto stagionale dei bianconeri nella Serie A 2024/25. Il tecnico dellaha infatti deciso di schierareun giovane attaccante:-Germain KindueluTshifunda, questo il nome di battesimo, è nato il 16 gennaio 2004 in Belgio ed è un attaccante cresciuto tra le fila bianconere per mezzo dell’U23 del club, la cosiddettaNext Gen, che milita nel Gruppo C di Serie C.si è messo in mostra nel ritiro tedesco, con importanti doti fisiche e atletiche che uniscono la rapidità e la forza fisica alla buona tecnica palla al piede, elo ha voluto premiare con un gettone dacontro ildopo le buone prestazioni in amichevole.