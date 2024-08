Caponnetto l’ultimo sfregio a Firenze | distrutta la lapide commemorativa del capo del pool antimafia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 19 agosto 2024) Antonino, l’uomo che guidò ildi Palermo con Falcone e Borsellino, continua a dare fastidio anche da morto. E’ stataladel grande magistrato, ricordato non solo per la sua probità ma anche per il suo equilibrio. Vandalismo o gesto intenzionale? Questa notte a, nei giardini del Lungarno del Tempio, ladedicata al giudiceAntonino, magistrato scomparso nel 2002, è stata completamente. Le forze dell’ordine stanno indagando, anche attraverso l’ausilio delle telecamere, per scoprire se è stato uno stupido atto vandalico o se dietro quest’azione si nasconda altro. LEGGI ANCHE 23 maggio, la strage di Capaci.