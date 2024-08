Bonus auto tutte le novità in previsione del 2025

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tutti gli aggiornamenti e leper ilper l’anno. Un impulso al settoremobilistico e sostegni al mercato Il settoremobilistico italiano si prepara a ricevere un significativo impulso grazie ai nuoviannunciati per il. Questa iniziativa, delineata dal Ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, mira a sostenere la transizione energetica e a rinnovare il parconazionale.– notizie.comDopo il salvataggio dell’impianto di Crevalcore della Magneti Marelli e la sua cessione a Tecnomeccanica, si conferma l’attenzione del governo verso l’industriamobilistica. I successi degli ecodegli anni precedenti hanno portato alla decisione di stanziare un surplus di 750 milioni di euro per ile un miliardo di euro per i successivi quattro anni fino al 2030.