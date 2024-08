Arianna Meloni Palamara | Quel triangolo tra alcune toghe politica e certa stampa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 19 agosto 2024) «Mai come in questo momento mi sento libero di poter raccontare fatti, situazioni e circostanze da me già narrate ad Alessandro Sallusti nel libro “Il Sistema”. Intesto ho raccontato un metodo, ovverolo che esiste nei rapporti tra magistratura,e informazione. Come è noto, non l'ho inventato io, ma stiamo parlando di un qualcosa che risale ai tempi di Tangentopoli. Dimeccanismo, d'altronde, io stesso sono rimasto vittima». A dirlo Luca, già presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati.Quale, allora, il fine del suo racconto? «È stato fatto per mettere a disposizione di tutti i cittadini e dei loro rappresentanti politici un tema di riflessione per realizzare un equilibrato rapporto tra i poteri dello Stato».