Affonda una barca a vela nel palermitano trovato un corpo scendono a 6 i dispersi VIDEO

(Di lunedì 19 agosto 2024) AGI - Unata nel mare davanti a Porticello, nel. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, sul natante c'erano 22 persone: 15 sono state tratte in salvo e 7 risultano disperse. Tra le persone in salvo un bimbo di un anno trasferito all'Ospedale Di Cristina del capoluogo siciliano, soprattutto britannici e tra gli altri un irlandese e un cingalese. "Un'imzione, pare straniera, - si legge in una nota diffusa dal comune di Bagheria - di circa 56 metri, è improvvisamenteta, probabilmente a causa delle pessime condizioni meteo. Intorno alle 4 di notte un forte temporale ha condizionato il nostro territorio". Sul posto, oltre a mezzi e uomini dei vigili del fuoco, la Guardia costiera che coordina le operazioni, e le forze dell'ordine.