Vogliono indagare Arianna Meloni siluro di Sallusti | FdI insorge la replica di Renzi

(Di domenica 18 agosto 2024) "". Il fondo sulla prima pagina di oggi de Il Giornale a firma del direttore Alessandroha scatenato un putiferio. Nell'editorialeevoca il "metodo-Palamara" e spiega che la sorella del premier Giorgiapotrebbe essere indagata per "traffico di influenze illecite". "Un'attenzione oggettivamente sproporzionata”, un “lavoro di cesello, ogni giorno un tassello – confezionato a volte come retroscena, altre come indiscrezione, altre ancora come fonti che chiedono l'anonimato” per raccontare “unaindaffarata a fare e disfare le più delicate nomine di Stato, a piazzare amici e amiche a destra e a manca”, si legge nell'articolo che cita le dichiarazioni della vigilia di Raffaella Paita di Italia Viva ("ieri era sul giornale per l'influenza sulle nomine Rai, oggi per le Ferrovie dello Stato.