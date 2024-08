Tramoni- scatenato una pallina da flipper E Touré sgasa senza tregua sulla fascia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) SEMPER 6: una piccola incertezza in occasione del primo gol spezzino, incolpevole sul secondo. Autorevolezza nella ripresa. CALABRESI 5,5: dalla sua parte lo Spezia affonda spesso fino all’intervallo e qualche volta va in affanno. G. BONFANTI 6: debutta in un contesto molto complicato ma fa vedere un piede molto educato, buon fisico e tanta intraprendenza. CARACCIOLO 6,5: il capitano comanda la squadra con grinta e malizia. Le poche volte che si fa trovare fuori posizione, rimedia con grande esperienza. CANESTRELLI 6,5: straordinario lo stacco con cui spedisce in fondo al sacco la palla del 2-2. Soffre troppo il fisico di Francesco Esposito. MARIN 6,5: getta fosforo su tutti i palloni che transitano tra i suoi piedi. Si prende l’onere di guidare la manovra nerazzurranessun passaggio a vuoto.