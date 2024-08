Sinner trova Zverev a Cincinnati | scontro diretto per il n 1 ma dal 2020 non ha mai vinto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Non prima delle 21.00 italiane Jannikaffronterà Alexandernella prima delle due semifinali del Masters1000 di. Sul cemento dell’Ohio, l’altoatesino (n.1 del mondo) dà la caccia alla sua prima Finale in questo torneo e sul suo cammino ci sarà un avversario da sempre ostico per lui. Se si valutano i precedenti, appare chiaro il motivo: PRECEDENTIUS Open 2023 (12)AlexanderGER d. (6)6-4 3-6 6-2 4-6 6-3 Masters1000 Montecarlo 2022 (2)AlexanderGER d. (9)5-7 6-3 7-6(5) US Open 2021 (4)AlexanderGER d. (13)6-4 6-4 7-6(7) ATP Colonia(1)AlexanderGER d. (WC)7-6(3) 6-3 Roland Garrosd.