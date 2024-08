Sconfitto dalla malattia a 63 anni Empoli e Montelupo piangono Luca Tempesti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024), 18 agosto 2024 – Se ne è andato nelle scorse ore a 63, dopo aver combattuto per mesi il male che alla fine non gli ha purtroppo lasciato scampo. Poco prima di andarsene aveva tuttavia deciso insieme alla compagna di compiere un ultimo e significativo gesto d’amore, sposandosi in ospedale dopo quasi tre decenni di relazione. E l’affetto e il cordoglio che gli hanno tributato amici e conoscenti mostrano che difficilmente sarà dimenticato:Fiorentino hanno salutato, un uomo che nell’arco della sua esistenza ha saputo unire idealmente entrambe le comunità. Aera nato e di fatto lavorava come consulente bancario dopo l’ultimo trasferimento lavorativo, ma aviveva da ormai venticinqueed era conosciuto ed apprezzato. Un montelupino d’adozione quindi, che aveva saputo instaurare un rapporto solido con tanti anche lì.