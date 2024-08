Perché ho lasciato fuori Hernandez | Milan Paulo Fonseca sorprende ancora i tifosi del Milan

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Un esordio, quello dialla guida delin Serie A, finito con un pareggio deludente per 2-2 contro il Torino, in una partita in cui i rossoneri hanno dovuto rimontare due gol nel finale. E il tutto negli ultimissimi minuti. Il mister, nelle interviste post-partita, ha spiegato: "Non mi aspettavo una prestazione perfetta a questo punto della stagione," ha ammesso il tecnico portoghese. "Ma nel primo tempo siamo stati troppo passivi e privi di intensità. Nella ripresa, siamo stati più aggressivi, recuperando palla più in alto e creando le opportunità per vincere la partita. C'èmolto su cui lavorare", spiega. La rimonta dei rossoneri è però arrivata anche grazie ai cambi effettuati nella ripresa della partita, con l'ingresso di titolari che hanno dato nuova energia alla squadra.