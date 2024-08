Non uscite dalle vostre case Uccide una donna a colpi di arma da fuoco e si barrica nel suo appartamento

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 18 agosto 2024) Nella notte tra il 17 e il 18 agosto 2024, una terribile tragedia si è consumata a San Candido, in Alto Adige. Unaè stata brutalmente uccisa all’interno di undi un condominio della cittadina altoatesina. Secondo le prime informazioni, il delitto sarebbe avvenuto in ambito familiare. L’omicida, un uomo, avrebbe imbracciato le armi del padre, ex guardia forestale, per commettere il folle gesto. Dopo aver ucciso la, si sarebbeto in casa, dando il via a una caccia all’uomo da parte delle forze dell’ordine. >> Lutto nello sport, Carmine aveva 52 anni: lo schianto sulla pista da cross Le indagini sono ancora in corso e non si esclude che l’assassino possa aver ucciso anche una seconda persona. La Procura di Bolzano ha aperto un fascicolo per omicidio e le indagini sono affidate ai carabinieri.