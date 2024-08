Niente è come sembra Trucchi visivi e specchi magici per un viaggio nell’illusione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) C’è un museo in città dove nulla è, dove magia e scienza si prendono per mano in un gioco di percezioni reali e immaginifiche. E’ il Museo delle illusioni, un’attrazione per bambini ma divertentissima anche per gli adulti che si trova nel cuor del centro storico: in Borgo degli Albizi all’interno del Palazzo Tornaquinci della Stufa. Qui, in seicento metri quadrati di spazio sono allestiti percorsi che accompagnano il visitatore frae giochi, in un mix tra arte, fisica e ottica. Il tutto accompagnato da opere d’arte misteriose e indovinelli classici in cui cimentarsi. L’esperienza divertente ed educativa è arricchita dall’intrattenimento interattivo. Si può infatti disegnare con la luce, creare ombre e provare l’emozione di vivere sottosopra, in stanze dove camminare sul soffitto e lungo le pareti.