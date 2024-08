Lo Ius culturae? Disponibili in passato | parla De Micheli? Cosa dimentica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) "Già inci siamo resia votare lo Ius, quindi tutto quello che può migliorare la condizione di vita e soprattutto i diritti di coloro che vivono in Italia e che sono gli italiani del futuro, è un dato di fatto": la dem Paola Delo ha detto in collegamento con Sabrina Scampini a Stasera Italia su Rete 4. Poi ha aggiunto: "Mi fa piacere che questa discussione sia ritornata d'attualità dopo le vicende olimpiche, che sia stato proprio lo sport a riproporre al centro della nostra discussione la questione dei diritti delle persone". Le attuali opposizioni da anni vorrebbero modificare la legge del 1992 sulla cittadinanza. Peccato che però non ci siano mai riuscite nonostante i tanti anni passati al governo.