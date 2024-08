LIVE Moto3 GP Austria 2024 in DIRETTA | comincia la gara!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 2/20: Parte bene Joel Kelso che si porta al primo posto, preceduto da Munoz, Alonso, Holgado, Piqueras, Rueda e Veijer. Alonso deve ancora affrontare il long lap Giro 1/20: eccolo Ortolà che adesso spunta in pista, è ultimo! Giro 1/20: ATTENZIONE! Ivan Ortolà non è partito, non era materialmente in griglia di partenza. Al momento ignota l’assenza del poleman SI SPENGONO I SEMAFORI,IL GP D’! 11:00il giro di ricognizione! Le temperature sono rimaste fredde dopo il violento temporale che ha interessato la zona di Spielberg nella notte. 10:58 Due minuti e comincerà lo spettacolo in quel di Spielberg. Furusato, Lunetta, Farioli, Suzuki, Piqueras ed Alonso dovranno scontare almeno un long lap penalty.