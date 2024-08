Il nonno supereroe | salva il nipote di 2 anni ma resta a terra ferito Travolti da un motorino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Pisa, 18 agosto 2024 – “boom!boom!”. A una settimana dall’incidente in via Milazzo a Marina di Pisa, il piccolo Ivan, 2e mezzo, continua a ripetere queste parole ogni volta che vede Giuseppe Di Sipio, il ’super’ che, il 10 agosto scorso, è stato investito da uno scooter mentre rientrava dalla passeggiata serale con il. Solo grazie a un gesto istintivo, l’uomo è riuscito a lanciare il passeggino sul marciapiede, evitando al piccolo Ivan l’impatto con il veicolo. Il signor Di Sipio è stato trasportato in ospedale, dove ha trascorso la notte per accertamenti. Il mattino seguente è stato dimesso, ma la paura è stata tanta. “Mio padre – spiega la figlia Victoria, madre di Ivan – è un uomo forte, ma ha comunque 75. Fino a pochi giorni fa non riusciva a camminare, ma fortunatamente ora è in piedi e sembra che stia recuperando”.