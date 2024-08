Il dialetto una cultura da salvare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Quando penso alla parola dialettale Umarell resa celebre dal blogger Danilo Masotti per indicare gli anziani che guardano i cantieri e che tradotta in italiano significa "omarello", "uomo semplice", sono sempre più convinto che la tradizione delnon deve andare perduta. Una battuta inbolognese suscita simpatia ovunque, dopo averla tradotta naturalmente, ma anche perché spesso ha un aspetto musicale. So che in alcune scuole della provincia di Bologna si insegna ladel. Ottima iniziativa, ce ne vorrebbero altre. Valerio Marinelli Risponde Beppe Boni Ilracchiude unadi saggezza legata ai nostri nonni e ai nonni dei nostri nonni che non deve andare perduta. Nella maggior parte delle famiglie oramai (e per fortuna) si parla correttamente l'italiano, ma nello stesso tempo la tradizione linguistica dialettale va mantenuta viva.