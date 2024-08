Giorgia Meloni | Complotto per indagare mia sorella Arianna? Verosimile ciò che scrive Sallusti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Roma, 18 agosto 2024 – Unordito da “giornali ostili, magistratura e sinistra” per “”,del presidente del Consiglio e dirigente di Fratelli d’Italia. Loquesta mattina Alessandrosu Il Giornale. Un’editoriale che ha scatenato un putiferio politico.e ilcontro"Purtroppo reputo moltoquanto scritto oggi da Alessandrosu il Giornale. D'altronde è uno schema visto e rivisto soprattutto contro Silvio Berlusconi: un sistema di potere che usa ogni metodo e ogni sotterfugio pur di sconfiggere un nemico politico che vince nelle urne la competizione democratica. Hanno setacciato la vita mia e di ogni persona a me vicina senza trovare nulla per attaccarci”. Lo afferma la premierall'Ansa.