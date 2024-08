Genoa-Inter analizzata IN tre punti | se Inzaghi mette Pavard | Ep 1

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 agosto 2024)apre la stagione nerazzurra in Serie A ma il risultato finale non fa felice né l’né, che tornano a casa con un solo punto. Nella rubrica “Day After” di-News.it analizziamo la situazione post-match in treben dettagliati. Di seguito il primo episodio MILANO – La primaufficiale della stagione tradisce le attese. L’episodio che porta al rigore del– parato ma sùbito ribadito in rete – a tempo praticamente scaduto non può andare giù a Simone, che vede rovinare la sua positiva striscia nerazzurra all’esordio in Serie A dopo tre vittorie su tre. Duepersi, sì. Analizziamo(2-2) di Serie A in tre. Situazione iniziale: l’dinon ancora completa né rinnovata 1.