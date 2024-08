Finisce con l’auto contro muro morto 55enne nel Salernitano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 18 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTragedia nel pomeriggio a Nocera Superiore dove, intorno alle 16, si è verificato un incidente mortale in via Roma. Unche, cause ancora da accertare, ha perso illlo della sua auto e si è schiantatoun. Nell’impatto ha battuto con violenza la testa. L’uomo è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco ed è stato trasportato in ospedale a Nocera Inferiore dove, purtroppo, è deceduto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore e gli agenti della Polizia Locale. L'articoloconnelproviene da Anteprima24.it.