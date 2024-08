Fabiola Cimminella | tanti auguri alla conduttrice ‘Fuorigioco Speciale Dimaro’

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di domenica 18 agosto 2024)superstar:showgirl di. Lanapoletana ha celebrato nel migliore dei modi il suo compleanno in una location assai fashion. Si tratta dell’ IRIS, locale centrale che si trova al porto di Acciaroli (Salerno). Si tratta in sostanza della seconda casa dellaCimminiella che frequenta questa località marittima da quando è piccola. IL COMPLEANNO DIALL’IRIS Lain questa occasione è stata insiemesua famiglia, la sua mamma, il suo papà e le sue sorelle Marika e Noemi, al figlio Nathan e al nipotino Giacomo, Tra gli amici invitati anche Enzo Ambrosino, public relation e organizzatore dell’evento. Intantosi rilassa in attesa di riprendere il lavoro che la vedrà impegnata sempreconduzione di programmi di calcio.