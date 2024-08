De Rossi | Meglio nella ripresa Dybala? Spaventato da una Roma senza di lui e sostituti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Cagliari, 18 agosto 2024 – Un Cagliari coraggioso etimori reverenziali ferma sullo 0-0 laall’esordio stagionale tra le mura amiche dell’Unipol Domus. Dopo un primo tempointerpretato dai padroni di casa che hanno avuto almeno un paio di occasioni ghiotte con il colpo di testa in avvio di Wieteska e la stilettata mancina dalla distanza di Marin, i giallohanno provato a cambiare passo, alzando i ritmi di gioco e affidandosi a uno Soulé in serata e capace già nelle primissime battute delladi sfiorareto il vantaggio di destro. Il Cagliari, dal canto suo, ha saputo incassare i colpi e ci ha poi riprovato con Piccoli prima e Pavoletti poi, rischiando però in pieno recupero di subire gol da El Shaarawy, autore dell’ultimo, vero lampo della gara.