Cuciniamo insieme | bicchierini di stracchino

(Di domenica 18 agosto 2024) A fuoco rigorosamente spento! Si acconciano ottimi piatti senza dove per forza sudare ed ecco che ci è venuto in mente, data la calura di queste settimane, un suggerimento gastronomico sfizioso per un aperitivo sostanzioso. Si prepara in un attimo e l’effetto è garantito. Protagonisti i formaggi molli e le erbe aromatiche. Ingredienti - 250 gr dio altro formaggio molle, tre cucchiai di olio extravergine di oliva, un ciuffo abbondante basilico e uno di origano, due carote, nocciole 80 gr (sgusciate), sale e pepe q.b. Preparazione - Tritate finemente le erbe aromatiche (tenete indietro qualche fogliolina per guarnizione), mette in padella a tostare le nocciole e poi tritatele grossolanamente, mondate le carote e fatele a bastoncini. Ora prendete loe montatelo con olio extravergine di oliva, generoso pepe e sale.