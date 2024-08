Calciomercato com – Inter troppo sicura della propria superiorità il Milan si aggrappa al miracolo di Okafor | disperazione meneghina e altrove fanno festa…|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 18 agosto 2024) 2024-08-18 08:50:00.com riporta quanto segue: Thuram inventa una doppietta da campione, Rafa Leao ne sbaglia un paio non da lui. Maignan fa un, Sommer fa quasi un autogol. Bisseck si regala una grande prestazione, ma la chiude regalando il rigore al Genoa. Thiaw fa molto peggio: regala “solo”, si fa per dire, un gol e mezzo al debuttante Vanoli. Barella e Frattesi sono i più in forma ed è un peccato vederli alternati, Fofana è appena arrivato e vede dalla tribuna come migliorare il suo prossimo centrocampo. Lautaro subito titolare ma sembrava ancora in ferie, Morata subito in panchina anche se sembrava meglio in campo. Inzaghi dice che non si possono prendere gol così e pareggiare partite così. Fonseca dice e non dice Prima le prestazioni tecniche dei singoli, e vietato dimenticare Zapata superstar. Poi un cenno alla tattica di squadra.