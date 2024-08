Basket Serie B Interregionale A Senigallia pure Venga e Tamboura

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 18 agosto 2024) Il 19 agosto il via alla preparazione con un roster praticamente al completo, 18 Agosto 2024 – Ci sono anche i pivot per la Goldengas che ufficializza l’ingaggio di Séga, 19 anni ancora da compiere, centro che può giocareda ala grande di ben 205 centimetri e di Marco, altra ala-centro, classe 2003, 191 centimetri, proveniente dal Monopoli., originario del Mali, viene dalla Stamura Ancona e dunque ritrova acoach Gian Marco Petitto, che lo ha allenato lo scorso anno nel capoluogo: per entrambi arrivò una salvezza inattesa, ma poi in estate la Stamura ha scelto di ripartire dallaC, mentre Petitto esono rimasti in Bsposando la causa senigalliese.