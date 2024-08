Attraccata al porto di Livorno la nave Geo Barents con 57 migranti salvati in mare

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 18 agosto 2024)– LaGeodella ong Medicins Sans Frontieres ènelle mattinata del 18 agosto aldicon 57, la maggior parte adulti, ma a bordo ci sono anche alcuni minori e donne. L’arrivo era atteso dopo il soccorso indi un gommone in acque internazionali. Aldi, una voltala, sono state avviate le consuete operazioni di verifica e sbarco, coordinate dalla Prefettura e da autorità marittime, personale delle forze dell’ordine ed è stato messo in campo il dispositivo della protezione civile. La sanità marittima è salita a bordo con la polizia di frontiera per i controlli che anticipano lo sbarco e la destinazione ai centri di accoglienza.