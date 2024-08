Attivisti deturpano la villa di Messi lui chiede 50 000 euro di danni

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 18 agosto 2024) Dopo che deglihanno imbrattato la suaa Ibiza, Lionelha chiesto 50.000di risarcimento per iLionelè alle prese con gliclimatici. Mentre infatti l’attaccante argentino è alle prese con un infortunio che lo tartassa dalla finale di Copa America, dalla suaa Ibiza arrivano notizie tutt’altro che felici. Alcuni componenti del gruppo Futuro Vegetal ha deciso di prenderla di mira per lanciare un messaggio a tutta la popolazione. Con vernice rossa e nera ne hanno deturpato le mura, definendo illegale l’abitazione perché ritengono che il calciatore l’abbia costruita senza avere i peradeguati. Un’accusa che, però è passata in secondo piano davanti al tema centrale dell’azione: “La mancanza di responsabilità dei ricchi nella crisi climatica”.50.000di risarcimento (Ansa Foto) – Notizie.