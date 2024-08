Aereo finisce in mare durante un’esibizione | immagini terrificanti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 18 agosto 2024) Un drammatico incidenteha sconvolto la tranquilla baia di Le Lavandou, nel dipartimento del Var, in Francia, lo scorso venerdì. Un jet Fouga Magister CM-170, impegnato inaerea, è precipitato in, causando la morte del pilota. L’incidente è avvenutouna manifestazione sulle coste meridionali della Francia, lasciando il pubblico e gli organizzatori sotto shock. Il Fouga Magister CM-170 è unsubsonico a reazione, originariamente progettato per l’addestramento dei piloti militari e in grado di operare anche comed’assalto leggero. Questo particolare velivolo, di proprietà privata, stava partecipando a una dimostrazione acrobatica quando è avvenuto l’incidente. Le cause dello schianto non sono ancora state chiarite, ma le autorità francesi hanno avviato un’indagine per accertare i fatti.