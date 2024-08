Vilolenta lite nel bar poi spunta la pistola | 30enne ferito

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte a Cervinara, in un locale in pieno centro, presumibilmente a causa di una, undel posto, dopo aver colpito un coetaneo alla testa con un bicchiere, quest’ultimo estraeva unaall’indirizzo dele lo attingeva alla schiena ed un braccio. L’uomo è stato soccorso e accompagnato in codice rosso all’ospedale “San Pio di Benevento, da personale sanitario del 118, non in pericolo di vita, attualmente sottoposto a delicato intervento chirurgico”. Sul posto i Carabinieri delle Stazioni di Cervinara e San Martino Valle Caudina in sinergia con i militari del Comando Provinciale. Accertamenti in corso. L'articolonel bar, poilaproviene da Anteprima24.it.