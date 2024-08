Ultime Notizie Roma del 17-08-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 17 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco vita in studio in apertura andiamo in medioriente droni e bolla avrebbero attaccato truppe italiane al confine Tel Aviv ha risposto bombardando il sud e del libero 9 morti secondo il Ministero di Beirut si è concluso il vertice di Doha per i colloqui però non c’è stato il fuoco a Gaza e il rilascio degli Ortaggi nel comunicato congiunto è uscito dal Summit si legge che gli altri funzionari coinvolti si riuniranno di nuovo al Cairo con l’obiettivo di concludere un accordo nei termini indicati nella Striscia la lancia l’allarme poliomielite individuato nel territorio guterres Avverti migliaia di bambini a rischio intanto fonti americane fanno sapere che ci saranno conseguenze catastrofiche per l’iran nel caso attaccate Israele continuano su diversi fronti le indagini sull’omicidio di ...