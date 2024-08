Sorpresa Portonovo Ristoranti strapieni spiaggia semivuota | Ferragosto strano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024)pieni, spiagge semivuote. Sembreràche lapiù gettonata della Riviera del Conero abbia vissuto il 15 agosto come una normale domenica di giugno. Abbiamo chiesto il perché ad un veterano della Baia, un uomo che ha trascorso la sua vita a, Fabrizio Giacchetti del ristorante il Molo: "Questa è una giornata particolare - ha detto - un po’ come il Primo Maggio o il 2 Giugno. Non c’è il solito ricambio come nelle altre domeniche con gente che va e viene in continuazione durante tutto il giorno perché chi ha deciso di fare il pranzo in un luogo preciso, va li e li trascorre il suo tempo. E’ un giorno che non è mai stato possibile prevedere". Fatto è che ihanno fatto anche più di un turno ma sotto gli ombrelloni, anche quelli stagionali, poca gente come poca era la presenza nelle altre spiagge pubbliche.