Salento 23enne morso da ragno violino muore in ospedale con una necrosi all' arto

(Di sabato 17 agosto 2024) Un, Giuseppe Russo, è morto nel repdi rianimazione del Policlinico di Bari per le complicazioni dovute aldi unche lo ha punto alla gamba destra lo scorso 13 luglio a Collepasso, in provincia di Lecce, mentre faceva pulizie in una campagna per conto della ditta per cui lavorava. Il ragazzo inizialmente pensava si trattasse della puntura di una zanzara ma poi il pomfo è diventato sempre più grande e ilha cominciato ad accusare forti dolori. Sulla gamba si è formato un ascesso che ha mandato inl'. E' morto per shock settico e insufficienza multiorgano.