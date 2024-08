Reggiana-Mantova | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 17 agosto 2024) Gara valida per la prima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Gli emiliani cercheranno di ripetere quanto di buono fatto nello scorso campionato, mentre i lombardi cercheranno di mantenere la categoria che hanno appena conquistata.si giocherà domenica 18 agosto 2024 alle ore 20.30 presso il Mapei Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani ripartono da William Viali e dalla sua esperienza per cercare di migliorare il campionato dello scorso anno, chiuso con Alessandro Nesta in panchina a metà classifica. La prima uscita stagionale è andata male per via dell’eliminazione nel primo turno di Coppa Italia per mano del Genoa. I lombardi, sulle ali dell’entusiasmo per la promozione in cadetteria, proveranno a rimanerci sfruttando l’ottimo lavoro fatto da Mister Possanzini in Lega Pro.