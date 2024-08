Ragazzo tedesco scomparso sul Gran Sasso l’ultimo avvistamento sul Monte Camicia | ricerche in corso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Padova, 17 agosto 2024 – Continuano senza sosta ledel 25enne Lewin Weituschat, lo studentedell’Università di Padovacinque giorni fa sul. Secondo gli amici, ilaveva programmato un’escursione in solitaria sulle vette dell’Abruzzo. Le sue tracce si sono perse tra il– dove sarebbe stato avvistato da alcuni escursionisti – e ilCorvo sul versante teramano del. Si ipotizza che possa aver tentato di raggiungere il Cornode e si sia smarrito. L'ultimo contatto con la famiglia risale a venerdì 8 agosto, quando Lewin aveva inviato una foto via chat. Lewin studia in Italia con un programma Erasmus ed è ospite dall'istituto di Scienze forestali dell’ateneo di Padova. L’appello Al momento della scomparsa, Lewin indossava un pile blu e un impermeabile blu scuro marca Patanonia.