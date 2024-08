Problemi al parco Cividale | La situazione è insostenibile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Malumore dei residenti della zona Sud che, esasperati per le condizioni del, hanno chiesto controlli e pulizia inviando una email al neo assessore all’Ambiente Luca Bini. Che ha immediatamente preso atto, esaminando le foto allegate dal ’Controllo di vicinato’. "Interverremo al più presto – assicura Bini – con una azione coordinata. Capisco il disappunto dei residenti". La vicenda viene seguita dal ’Controllo di vicinato’, in particolare da Marco Lucarelli che scrive in una nota: "Ilcome un sogno che svanisce, il giorno bambini che giocano e al calar del sole diventa terrà di nessuno. il disturbo della quiete pubblica continua a turbare il sonno dei residenti, fino a tarda notte festini di gruppi che si ritrovano a bere alcolici, tra urla e musica alta e la mattina sporcizia ovunque. La: c’è chi pensa a vendere casa".