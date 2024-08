Oro per Sama e Del Monte Ma preoccupa la piscina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Da un lato i risultati, che sono lusinghieri ed incoraggianti, dall’altro, lezioni per le prospettive che lascerebbero per diversi anni la nostra città senza unada 50 metri dove potersi allenare. Fra soddisfazioni e allarmi, ad alzare la voce sono stati Nicolò Napoli, presidente della Rinascita, e Roberto Scozzoli, presidente della Libertas. Ai recenti Campionati nazionali giovanili di Roma, Chiaradella Rinascita – reduce dall’oro agli Europei junior con la 4x200 sl – ha conquistato il 1° posto nei 200 sl in 1’59’98, nona prestazione in Italia. Asia Deldella Libertas, ha invece vinto i 50 sl in 25’85, quattordicesima prestazione in Italia.