Malore al supemercato il volontario che ha salvato l’uomo | Un Ferragosto che non dimenticherò mai

(Di sabato 17 agosto 2024) Prato, 17 agosto 2024 – Unparticolare per due uomini: il primo, un 77enne che ha rischiato la vita per un arresto cardiaco, e il secondo, un 52enne, nella Vab da 24 anni, che lo hagrazie al massaggio cardiaco e all’uso tempestivo del defibrillatore in dotazione al supermercato Conad di Maliseti. "Sarà un 15 agosto che resterà indelebile nella mia memoria – racconta Marcello Ramalli, ildella Vab – E’ proprio il caso di dire che mi sono trovato al posto giusto nel momento giusto in una giornata che di per sè sarebbe stata già eccezionale: di lì a poche ore sarei salito sul pulpito di Donatello insieme al vescovo Nerbini e alla sindaca Bugetti per l’ostensione della Sacra Cintola. E’ stata la mia prima volta come testimone della cerimonia".