LIVE Sinner-Rublev ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | il n 1 del mondo vuole la rivincita dopo Montreal e la semifinale

(Di sabato 17 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e bentrovati alladel match tra Jannike Andrey, valido per i quarti di finale del Masters1000 di. Sul cemento dell’Ohio l’altoatesino (n.1 del) affronterà il russo in quella che è unaquanto accaduto a, dove l’azzurro era stato sconfitto in maniera inattesa., festeggiato ieri il suo 23° compleanno, avrebbe dovuto affrontare l’australiano Jordan Thompson. A causa di alcuni problemi alle costole, però, l’aussie ha dato forfait e Jannik ha avuto accesso ai quarti senza disputare il match. Un vantaggio da un lato perchè il nostro portacolori ha risparmiato le proprie energie, ma potrebbe essere anche un elemento sfavorevole per la necessità di giocare partite su questi campi così rapidi.