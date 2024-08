Lazio ufficiale | Dia è un nuovo giocatore biancoceleste

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma 17 agosto 2024 - Lo scorso anno il corteggiamento ai suoi danni non diede i frutti sperati. Un anno dopo invece quella stessa trattativa, che fallendo portò inValentin, il "Taty", Castellanos, si concretizza, vestendo finalmente diBoulaye Dia. Il centravanti senegalese, nato però in Francia a Oyonnax, è da ieri undellaa tutti gli effetti, avendo anche sostenuto in giornata il primo allenamento con i compagni. Il lavoro del ds Angelo Fabiani, per altro ex dirigente proprio della formazione campana, ha fatto arrivare le parti a una fumata bianca, regalando così a Marco Baroni un vero e proprio vice di Castellanos, completando così la rivoluzione del reparto offensivo.