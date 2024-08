La Tav corre già veloce in funzione entro il 2026 | Rispettate le previsioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) Brescia – La Tav. La linea ferroviaria ad alta velocità in costruzione tra Brescia Est e Verona punta a tagliare il traguardo della messa inilcome da cronoprogramma. Stando a quanto riferisce Cepav Due, general contractor dell’infrastruttura da 2,8 miliardi, i lavori sono completi al 70 per cento. Nemmeno l’estate rovente ha rallentato i cantieri, dove stanno lavorando circa 600 persone in 11 Comuni tra Brescia, Verona e Mantova. Il tracciato si snoda da Mazzano fino appunto a Verona ed è spalmato su 48 chilometri. Al momento tecnici e addetti si stanno concentrando sulla realizzazione del viadotto del fiume Chiese a Calcinato, un ponte di 337 metri, il più lungo della tratta, che si prevede di concludere per la fine del 2024.