Immigrati Forza Italia spinge per lo ius scholae | Riforma giusta ma non un urgente Maggioranza spaccata

(Di sabato 17 agosto 2024)dichiara apertura verso lo ius, ma con prudenza. Il partito consideralache darebbe cittadinanza ai minori stranieri indopo aver completato un ciclo scolastico. Tuttavia, non ritienequesta modifica. Il capogruppo Paolo Emilio Russo, intervenendo sulla questione, ha affermato che esistono leggi urgenti e altre semplicemente giuste, come questadella cittadinanza. A inizio settembre, il partito si confronterà per definire una proposta di legge, basata su precedenti testi della scorsa legislatura.Leggi anche: Ius soli, è scontro Lega-La posizione diAntonio Tajani, segretario di FI, insieme ai capigruppo, ha già convocato una riunione con i dipartimenti del partito per elaborare un testo che, secondo Russo, non ha nulla a che fare con l’immigrazione illegale.