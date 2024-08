Il dottor Alì | trama e streaming Stagione 2 puntata 24 | Grandi coincidenze

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

Sabato 24 agosto 2024 è andata in onda la puntata dal titolo "", ventiquattresimo episodio della seconda stagione della fiction turca Il Dottore Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata. 

Il Dottore Alì – episodio 2/24

Ezo, la nuova responsabile delle pubbliche relazioni, ha organizzato una serata in maschera per distogliere l'attenzione dai problemi dell'ospedale. Ma le cose non vanno come previsto. Mentre i preparativi sono in pieno svolgimento, Ali, Ferman e Nazlı si trovano coinvolti in una serie di eventi inquietanti che li portano a sospettare di Ezo. La festa si trasformerà in un incubo, e i tre amici dovranno fare tutto il possibile per svelare la verità e proteggere coloro che amano.