I penalisti ' governo carcerocentrico è passo indietro'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) "Le politiche carcerocentriche delcostituiscono un graveanche per la sicurezza dei cittadini e sono destinate inevitabilmente al fallimento". Lo dice il presidente deiitaliani Francesco Petrelli ribadendo la posizione degli avvocati "da sempre favorevoli a politiche e legislazioni che favoriscano l'applicazione di misure alternative al carcere". Il, dice Petrelli commentando l'ipotesi di detenzione domiciliare per i detenuti con fine pena brevi - circa 8mila quelli con una pena non superiore ad un anno - "si è messo in un vicolo cieco dal quale ha difficoltà a uscire e anche questa ipotesi implica un vaglio giurisdizionale complesso e il superamento di ostacoli oggettivi: secondo gli esperti, infatti, allo stato ilsarebbe in grado di mettere a disposizione non più di 200 domicili.